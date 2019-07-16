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В Саратове состоится семинар для тренеров, преподавателей и инструкторов по физкультуре ДОУ

Новости


В августе в Саратове пройдет многодневный семинар для тренеров, тренеров-преподавателей, учителей и инструкторов по физической культуре детских дошкольных учреждений.

Проведут семинар главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова и тренер по физической подготовке сборной России Александр Гулин.

Саратов является одним из регионов России, где бадминтон является базовым видом спорта, поэтому здесь пройдет первый выездной межрегиональный семинар Клавдии Майоровой. Мероприятие будет состоять из теоретических и практических занятий и пройдет в пять сессий.

По итогам семинара участникам будут вручены сертификаты.

Семинар пройдет в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". СШОР "Олимпийские ракетки" в 2019 году получили субсидии 9 млн. рублей на инвентарь и оборудование. Денежные средства этого проекта дадут возможность для качественной подготовки спортсменов Школы, а также для роста спортивных результатов.

Мероприятие пройдет с 1 по 4 августа на базе ГУП СО «Регионального центра спортивной подготовки» (5-я Дачная, 29).