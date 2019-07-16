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Фестиваль науки и технологии состоялся в Москве

Новости
Фестиваль науки и технологии состоялся в Москве


13 июля-14 июля на Воробьевых горах в Москве прошел международный фестиваль Geek Picnic - крупнейший в России опен-эйр науки и технологий. Гостей Geek Picnic ждали разнообразные познавательные активности для детей и взрослых, практические мастер-классы и научные головоломки. А в одной из центральных зон фестиваля расположена «молекула» компании «Норникель», которая сегодня активно работает с большими данными на производстве, внедряет роботизацию, цифровое зрение и другие перспективные технологии.

В «молекуле» металлургического гиганта, всего лишь надев очки виртуальной реальности, можно спуститься в шахту, побывать на заводе, подняться на Плато Путорана и пройтись по Северному морскому пути, а ещё попробовать себя в роли крановщика и поразливать металл.

Кроме того, всех гостей, поставивших в своих социальных сетях хэштег geeknornik, угощали «никелевым» мороженым.

Современные технологии обсуждали ученые мирового уровня, программисты и почетные гости мероприятия, например известный художник science-арта Стеларк и британский геронтолог Обри Ди Грей. Веселая музыка, общение между людьми и роботами, а также многочисленные интерактивы не оставили равнодушных среди посетителей Geek Picnic 2019. Организаторы обещают: в следующем году будут новые локации, герои и сюрпризы.