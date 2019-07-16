Саратовский ансамбль "Забава" принял участие в XIII Международном фольклорном фестивале “LAUSITZ - ŁUŽICA - LUSATIA - 2019”

просмотров: 76

География фестиваля получилась весьма обширной: помимо России, в нём приняли участие коллективы из Германии, Алжира, Австрии, Боливии, Чехии, Грузии, Венгрии, Непала, Перу, Польши, Словакии – всего около тридцати ансамблей.Программа этого престижного фольклорного форума была насыщенной и разнообразной: помимо шествий, концертов и вечеров национальных песен и танцев, была проведенаконференция, на которой представители разных стран презентовали свою традиционную культуру, рассказывали о проблемах её сохранения на современном этапе. Руководитель «Забавы» Анжелика Глумова подготовила содержательный фото-видео отчёт о фольклоре Саратовской области, этнографических экспедициях, мероприятиях студии, направленных на передачу традиции молодому поколению.Одним из интереснейших моментов фестиваля стал вечер летних крестьянских обрядов, связанных с культом плодородия. Кроме этого, большое впечатление на участников произвело участие в торжественной мессе, где каждый ансамбль исполнял духовные стихи и песнопения своего края.