Саратовский ансамбль "Забава" принял участие в XIII Международном фольклорном фестивале “LAUSITZ - ŁUŽICA - LUSATIA - 2019”
С 4 по 8 июля фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» Саратовского областного Дома работников искусств принял участие в XIII Международном фольклорном фестивале “LAUSITZ - ŁUŽICA - LUSATIA - 2019”, организованном общиной лужицких сербов в Германии под эгидой CIOFF (Международного совета фестивалей фольклора и традиционного искусства).
География фестиваля получилась весьма обширной: помимо России, в нём приняли участие коллективы из Германии, Алжира, Австрии, Боливии, Чехии, Грузии, Венгрии, Непала, Перу, Польши, Словакии – всего около тридцати ансамблей.
Программа этого престижного фольклорного форума была насыщенной и разнообразной: помимо шествий, концертов и вечеров национальных песен и танцев, была проведенаконференция, на которой представители разных стран презентовали свою традиционную культуру, рассказывали о проблемах её сохранения на современном этапе. Руководитель «Забавы» Анжелика Глумова подготовила содержательный фото-видео отчёт о фольклоре Саратовской области, этнографических экспедициях, мероприятиях студии, направленных на передачу традиции молодому поколению.
Одним из интереснейших моментов фестиваля стал вечер летних крестьянских обрядов, связанных с культом плодородия. Кроме этого, большое впечатление на участников произвело участие в торжественной мессе, где каждый ансамбль исполнял духовные стихи и песнопения своего края.