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Ещё два региональных предприятия стали участниками проекта по внедрению бережливого производства

Новости


В июле участниками четвёртой волны национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» путём очного отбора стали два предприятия региона: ООО «ДСК» ГРАС-Саратов и АО «Саратовский завод энергетического машиностроения».

Напомним, что ранее резидентами четвёртой волны внедрения бережливого производства стали ООО «НИТА-ФАРМ» и ООО «ПСК Геодор».

Саратовская область стала участником проекта ещё в 2018 году, когда проходил только пилотный этап. За это время к проекту присоединилось уже 14 крупных предприятий. Напоминаем, что участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» может стать любое предприятие области с годовой выручкой от 400 млн. руб. Для этого нужно подать заявку на сайте производительность.рф.