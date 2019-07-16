На Всемирной летней универсиаде саратовские спортсмены завоевали пять медалей

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В программе 18 видов спорта, будет разыграно 222 комплекта наград. Сборную России на Универсиаде представляют 275 спортсменов, в том числе студенты Саратовского ГАУ.10 июля в эстафете на дистанции 4x100 m в составе сборной России выступил саратовский спортсмен Иван Кузьменко. Команда завоевала второе место в финале, уступив сборной из Америки.13 июля победителями Всемирной Универсиады стали волейболистка Валерия Зайцева из СГАУ и тренер Дмитрий Чуриков. Женская сборная России по волейболу, в штаб которой вошел Чуриков, по ходу турнира победила Таиланд 3:0, Мексику 3:0, Канаду 3:1, Чехию 3:0, Японию 3:1. В финале наши девушки играли с хозяйками турнира - Италией и добились успеха со счетом 3:1.13 июля бронзу Всемирной Универсиады выиграл саратовский волейболист Александр Мельников. Мужская сборная России, со студентом СГАУ в составе, по ходу турнира победила Португалию 3:1, Южную Корею 3:0, Китай 3:0, США 3:0, Японию 3:1 и уступила Польше 2:3. В матче за бронзу россияне играли с Францией со счетом - 3:0.Спортсменская Наталья Голомидова защищает часть России на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 57 кг. Именно она принесла первую медаль в копилку нашего региона: 5 июля она получила бронзовую медаль в личных боях, уступив сопернице из Украины. А 7 июля в составе сборной команды России она завоевала серебряную медаль.