На областной конкурс среди НКО подано 98 заявок
12 июня состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению областного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных НКО.
На областной конкурс подано 98 заявок. Свои проекты представили некоммерческие организации из 13 районов области, ЗАТО Светлый и г. Саратов.
Шестьдесят семь НКО из Саратова, десять зарегистрированы в Энгельсском районе, по три НКО из Балашовского, Марксовского, Петровского, Хвалынского районов и по одному из Александрово-Гайского, Вольского, Питерского, Романовского, Ртищевского, Саратовского, Советского, Татищевского, ЗАТО Светлый.
Организатором конкурса является министерство внутренней политики и общественных отношений области. После оценки проектов экспертной группой итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией. Максимальный размер запрашиваемой субсидии составляет 300 тыс. рублей.