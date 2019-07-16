Александр Березняк стал победителем I этапа многодневной гонки по велоспорту
С 10 по 18 июля в Самаре проходят всероссийские соревнования по велосипедному спорту - шоссе, многодневная гонка.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из Свердловской, Самарской, Московской, Нижегородской, Саратовской областей, Хабаровского края, Москвы и других регионов России.
Спортивную школу олимпийского резерва «Надежда Губернии» представляют Березняк Александр и Тулайкин Михаил.
11 июля на первом этапе многодневной гонки Березняк Александр занял 1 место, Тулайкин Михаил - 21 место в групповой гонке на 126 км среди юниоров 17-18 лет. Соревнования продолжаются.
Тренируются спортсмены под руководством Бориса Константиновича Трушина и Александра Ивановича Шаповалова.