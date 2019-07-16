Началась реконструкция вокзала "Саратов"

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В рамках первого этапа ведётся реконструкция первой платформы. Сегодня ведутся работы по обустройству фундамента для навесов, которые защитят пассажиров от осадков. Кроме того, проект предусматривает новые системы оповещения и освещения.Современные энергосберегающие технологии будут отвечать за регулировку уровня освещённости платформы, в зависимости от погоды, времени суток и наличия пассажиров.Ряд мероприятий реализуют для повышения уровня транспортной безопасности. Для предотвращения несанкционированного выхода на перрон возведут ограждение. Любые нарушения будет фиксировать обновлённая система видеонаблюдения.Вместе с тем намечены мероприятия по совершенствованию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Данные работы согласованы с Всероссийским обществом инвалидов.В рамках реконструкции вокзальный комплекс дополнит крытый переход, который соединит основное здание со всеми платформами. Действующий подземный переход после реконструкции будет служить только для перехода саратовцев из одной части города в другую.Согласно проекту, железнодорожный вокзал Саратов будет реконструироваться в течение 2019-2022 годов. Все работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком и с учётом сезонности пассажирских перевозок. В период ремонтных работ вокзальный комплекс продолжает функционировать в штатном режиме.