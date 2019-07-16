Началась реконструкция вокзала "Саратов"
ОАО «РЖД» приступило к реконструкции саратовского железнодорожного вокзала, - сообщает пресс-служба компании.
В рамках первого этапа ведётся реконструкция первой платформы. Сегодня ведутся работы по обустройству фундамента для навесов, которые защитят пассажиров от осадков. Кроме того, проект предусматривает новые системы оповещения и освещения.
Современные энергосберегающие технологии будут отвечать за регулировку уровня освещённости платформы, в зависимости от погоды, времени суток и наличия пассажиров.
Ряд мероприятий реализуют для повышения уровня транспортной безопасности. Для предотвращения несанкционированного выхода на перрон возведут ограждение. Любые нарушения будет фиксировать обновлённая система видеонаблюдения.
Вместе с тем намечены мероприятия по совершенствованию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Данные работы согласованы с Всероссийским обществом инвалидов.
В рамках реконструкции вокзальный комплекс дополнит крытый переход, который соединит основное здание со всеми платформами. Действующий подземный переход после реконструкции будет служить только для перехода саратовцев из одной части города в другую.
Согласно проекту, железнодорожный вокзал Саратов будет реконструироваться в течение 2019-2022 годов. Все работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком и с учётом сезонности пассажирских перевозок. В период ремонтных работ вокзальный комплекс продолжает функционировать в штатном режиме.