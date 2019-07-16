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Началась реконструкция вокзала "Саратов"

Новости


ОАО «РЖД» приступило к реконструкции саратовского железнодорожного вокзала, - сообщает пресс-служба компании.

В рамках первого этапа ведётся реконструкция первой платформы. Сегодня ведутся работы по обустройству фундамента для навесов, которые защитят пассажиров от осадков. Кроме того, проект предусматривает новые системы оповещения и освещения.

Современные энергосберегающие технологии будут отвечать за регулировку уровня освещённости платформы, в зависимости от погоды, времени суток и наличия пассажиров.
Ряд мероприятий реализуют для повышения уровня транспортной безопасности. Для предотвращения несанкционированного выхода на перрон возведут ограждение. Любые нарушения будет фиксировать обновлённая система видеонаблюдения.
Вместе с тем намечены мероприятия по совершенствованию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Данные работы согласованы с Всероссийским обществом инвалидов.

В рамках реконструкции вокзальный комплекс дополнит крытый переход, который соединит основное здание со всеми платформами. Действующий подземный переход после реконструкции будет служить только для перехода саратовцев из одной части города в другую.

Согласно проекту, железнодорожный вокзал Саратов будет реконструироваться в течение 2019-2022 годов. Все работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком и с учётом сезонности пассажирских перевозок. В период ремонтных работ вокзальный комплекс продолжает функционировать в штатном режиме.
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