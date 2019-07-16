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Перспективы развития целевого обучения обсудили в управлении Приволжской железной дороги

Новости


В пятницу, 12 июля, в управлении Приволжской железной дороги состоялось мероприятие, посвящённое развитию целевого обучения для транспортных и промышленных предприятий Саратовского региона.

Вместе с сотрудниками Приволжской магистрали на встрече присутствовали представители органов власти, транспортно-логистических компаний, вузов, общественных и профессиональных объединений.
Участники круглого стола отметили значимость целевого обучения как для кадрового состава предприятий, так и для экономического развития региона.

Сегодня на Приволжской магистрали работает более 9000 выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования железнодорожного транспорта. Ещё порядка 2000 человек продолжают обучение в высших учебных заведениях и их филиалах по целевым договорам структурных подразделений, действующих на полигоне ПривЖД.

– Студентам, добившихся особых успехов в обучении, выдаются стипендии. По итогам I семестра текущего учебного года выплачено порядка 9 млн. рублей, – сообщила и.о. заместителя начальника Приволжской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Мария Ворона. –Лучшим учащимся выдаются именные стипендии начальника дороги и гранты за счет средств РЖД. Средства направляются на разработку выпускных квалификационных ​ работ по темам, определяемым специальной комиссией ПривЖД.

Ежегодно сотни целевиков проходят производственную практику на железнодорожных предприятиях Саратовского региона. Такой подход гарантирует формирование эффективного кадрового резерва, состоящего из выпускников с нужной квалификацией. Молодые кадры обеспечивают приток новой рабочей силы на предприятия и способствуют обновлению трудовых коллективов.
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