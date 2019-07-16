Перспективы развития целевого обучения обсудили в управлении Приволжской железной дороги
В пятницу, 12 июля, в управлении Приволжской железной дороги состоялось мероприятие, посвящённое развитию целевого обучения для транспортных и промышленных предприятий Саратовского региона.
Вместе с сотрудниками Приволжской магистрали на встрече присутствовали представители органов власти, транспортно-логистических компаний, вузов, общественных и профессиональных объединений.
Участники круглого стола отметили значимость целевого обучения как для кадрового состава предприятий, так и для экономического развития региона.
Сегодня на Приволжской магистрали работает более 9000 выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования железнодорожного транспорта. Ещё порядка 2000 человек продолжают обучение в высших учебных заведениях и их филиалах по целевым договорам структурных подразделений, действующих на полигоне ПривЖД.
– Студентам, добившихся особых успехов в обучении, выдаются стипендии. По итогам I семестра текущего учебного года выплачено порядка 9 млн. рублей, – сообщила и.о. заместителя начальника Приволжской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Мария Ворона. –Лучшим учащимся выдаются именные стипендии начальника дороги и гранты за счет средств РЖД. Средства направляются на разработку выпускных квалификационных работ по темам, определяемым специальной комиссией ПривЖД.
Ежегодно сотни целевиков проходят производственную практику на железнодорожных предприятиях Саратовского региона. Такой подход гарантирует формирование эффективного кадрового резерва, состоящего из выпускников с нужной квалификацией. Молодые кадры обеспечивают приток новой рабочей силы на предприятия и способствуют обновлению трудовых коллективов.