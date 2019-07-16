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12 саратовских студентов едут на VI Российско-китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы»

Новости


16 июля 2019 года в городе Чанша (КНР, провинция Хунань) в Центральном южном университете откроется VI Российско-китайского молодежный форум в формате «Волга-Янцзы». Мероприятие проводится в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы.

Главная задача – укрепить двусторонние отношения между странами, создать фундамент для плодотворного сотрудничества молодежи.

Саратовская область на форуме будет представлена делегацией из 12 человек. Это студенты СГУ, СГТУ, СГЮА, ПИУ РАНХиГС, СГМУ, ССЭИ - отличники, лидеры общественной жизни, талантливые артисты и спортсмены. Руководитель делегации - Людмила Шапиро, заведующая кафедрой криминалистики СГЮА.

В рамках открытия Российско-китайского Молодежного форума в специальный «сосуд дружбы» будет вылита вода из рек Волга и Янцзы, что ознаменует крепкие многолетние связи двух стран. Церемонию продолжит концерт, организованный российскими и китайскими студентами.

Лика Кварцхалава попала в состав делегации благодаря творческим талантам. Она учится на первом курсе и активно участвует в общественной жизни, занимается пением, является победителем студенческой весны в номинации «Эстрадный вокал». «С нетерпением ждала этой поездки. Дома перечитала все книги о Китае. Это очень интересная страна. Жду от форума новых знакомств и знаний», - призналась Лика.

«Китай – очень быстро развивающаяся страна, с очень высоким ВВП. Интересно посмотреть, как они добились таких результатов. Ходят легенды о трудоспособности – этой нации. Хочется все это увидеть своими глазами», - отметил будущий хирург – травматолог Богдан Ципящук.

В течение десяти дней российские студенты будут знакомиться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушают лекции ведущих китайских ученых, познакомятся с историей и традиционной национальной культурой Китая и провинции Хунань.

Также запланировано проведение концертов, круглых столов, спортивных соревнований, участие в тематических форумах «День России» и «День Китая». Свою работу форум завершит 25 июля.
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