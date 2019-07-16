Для проведения профилактических работ Саратове отключат цифровой телерадиосигнал
В среду, 17 июля, в Саратове, а также близлежащих населенных пунктах в связи с плановыми работами возможны кратковременные отключения цифрового телерадиосигнала.
С 3.00 до 12.00 специалисты проведут ежеквартальные профилактические работы. Некоторые из них могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
В связи с проведением работ могут быть недоступны каналы «Ю-ТВ», СТС, НТК «Звезда», «РЕН ТВ Саратов», «Дисней», «Супер ТВ», «Матч ТВ».
Работы проведут специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ».