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Для проведения профилактических работ Саратове отключат цифровой телерадиосигнал

Новости


В среду, 17 июля, в Саратове, а также близлежащих населенных пунктах в связи с плановыми работами возможны кратковременные отключения цифрового телерадиосигнала.

С 3.00 до 12.00 специалисты проведут ежеквартальные профилактические работы. Некоторые из них могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

В связи с проведением работ могут быть недоступны каналы «Ю-ТВ», СТС, НТК «Звезда», «РЕН ТВ Саратов», «Дисней», «Супер ТВ», «Матч ТВ».

Работы проведут специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ».
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