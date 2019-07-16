16 июля 2019 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 15 июля
Началась реконструкция вокзала "Саратов"
17:18 | 15 июля
Александр Березняк стал победителем I этапа многодневной гонки по велоспорту
16:30 | 15 июля
Перспективы развития целевого обучения обсудили в управлении Приволжской железной дороги
15:39 | 15 июля
12 саратовских студентов едут на VI Российско-китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы»
14:55 | 15 июля
Для проведения профилактических работ Саратове отключат цифровой телерадиосигнал
14:00 | 15 июля
Спектакли «Питер Пэн и Венди» и «Старик и море» стали победителями первого отборочного этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
13:05 | 15 июля
В сентябре в Саратове откроется 28 28-го Международный органный фестиваль
12:07 | 15 июля
Саратовская область войдет в аудиовизуальную энциклопедию народов Поволжья
10:59 | 15 июля
Гандболисты "СГАУ-Саратов" прибыли на сборы в Тольятти
09:57 | 15 июля
Студенты из Саратова привезут в Китай волжскую воду
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Спектакли «Питер Пэн и Венди» и «Старик и море» стали победителями первого отборочного этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости


Названы первые победители отборочного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» в Саратове. Это спектакли «Старик и море» и «Питер Пэн и Венди».

Студенческий театр «Штурм» ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова представил повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Спектакль дебютировал в 2018 году на сцене Экономического института в рамках ежегодного областного фестиваля «Саратовская студенческая весна» и стал лауреатом второй степени. В июне 2019 года театральная труппа театра «Штурм» в обновлённом составе вновь показала спектакль на сцене родного вуза. Наставником и руководителем театра является актёр Саратовского театра кукол «Теремок» Алексей Усов.

Среди детской группы победил спектакль детской театральной студии имени Олега Табакова с постановкой по произведениям английского писателя Джеймса Барри о Питере Пэне.

Детская студия при ТЮЗе Киселёва — это совершенно новый формат работы с творчески одарёнными детьми, которые благодаря объединению детского театрально-концертного учреждения и ТЮЗа получили возможность заниматься на базе профессионального театра. В студии при ТЮЗе Киселёва существует два основных направления работы, в общей сложности они охватывают более 100 детей, большая часть из которых занимается бесплатно, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.