Спектакли «Питер Пэн и Венди» и «Старик и море» стали победителями первого отборочного этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

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Студенческий театр «Штурм» ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова представил повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Спектакль дебютировал в 2018 году на сцене Экономического института в рамках ежегодного областного фестиваля «Саратовская студенческая весна» и стал лауреатом второй степени. В июне 2019 года театральная труппа театра «Штурм» в обновлённом составе вновь показала спектакль на сцене родного вуза. Наставником и руководителем театра является актёр Саратовского театра кукол «Теремок» Алексей Усов.Среди детской группы победил спектакль детской театральной студии имени Олега Табакова с постановкой по произведениям английского писателя Джеймса Барри о Питере Пэне.Детская студия при ТЮЗе Киселёва — это совершенно новый формат работы с творчески одарёнными детьми, которые благодаря объединению детского театрально-концертного учреждения и ТЮЗа получили возможность заниматься на базе профессионального театра. В студии при ТЮЗе Киселёва существует два основных направления работы, в общей сложности они охватывают более 100 детей, большая часть из которых занимается бесплатно, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.