Саратовская область войдет в аудиовизуальную энциклопедию народов Поволжья

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Это серия этнографических экспедиций, результатом которых станет 14 видеофильмов о культуре и традициях народов, проживающих в Приволжском федеральном округе. Проект разработан автономной некоммерческой организацией «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» совместно с Самарским отделением Гильдии межэтнической журналистики. Инициаторы проекта Арина Фечина и Дмитрий Мюльбах отметили, что его реализация создаст условия для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России.Съемки в ПФО стартуют в июле и продлятся до конца октября. Презентация проекта намечена на декабрь. Главные герои видеофильмов – это творческие сообщества, аутентичные исполнители, музыкальные профессиональные коллективы, а также мастера народных промыслов и ремесел. Материалы, вошедшие в аудиовизуальную энциклопедию, будут показаны на региональных телеканалах, а также переданы в областные культурные и национальные центры. Сейчас организаторы проекта уточняют районы и города Саратовской области, где будут проходить съемки.