Студенты из Саратова привезут в Китай волжскую воду

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Мероприятие проводится в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Главная задача – укрепить двусторонние отношения между странами, создать фундамент для плодотворного сотрудничества молодежи.Саратовская область на Форуме будет представлена делегацией из 12 человек. Это студенты Саратовских ВУЗов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Ю.А.Гагарина, СГЮА, ПИУ им. П.А. Столыпина филиал «РАНХиГС при Президенте РФ», СГМУ им. В.И.Разумовского, ССЭИ филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова. Руководитель делегации Людмила Шапиро, заведующая кафедрой криминалистики СГЮА.Они уже отправились в Москву, чтобы затем попасть в Китай. В составе делегации из Саратовской области отличники, лидеры общественной жизни, талантливые артисты и спортсмены.В рамках открытия Российско-китайского Молодежного форума в специальный «сосуд дружбы» будет вылита вода из двух рек Волга и Янцзы, что ознаменует крепкие многолетние связи двух стран. Церемонию продолжит концерт, организованный российскими и китайскими студентами.