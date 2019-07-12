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В Историческом парке «Моя история» в Саратове сыграли в квиз

Новости


В Историческом парке «Моя история» сыграли в квиз

Интеллектуально-развлекательная игра была посвящена Всемирному дню шоколада, который отмечался 11 июля.

В саратовском мультимедийном парке «Россия — Моя история» состоялось необычное мероприятие — квиз для друзей — «День шоколада». Особенность квиза в том, что за одну команду могут играть и дети, и взрослые, так как вопросы могут быть из разных областей, начиная с истории, и заканчивая современной музыкой, кино или компьютерными играми.

В командной викторине важен не столько возраст участника, сколько позитивный настрой на игру и желание узнать что-то новое, провести время с пользой в кругу друзей или близких.

Сразиться за подарки от Кондитерской фабрикой «Саратовская», ответив на вопросы о сладком лакомстве и его производстве, в этот вечер решили более 15 команд. Для некоторых участников это был первый опыт игры, кто-то только познакомился перед викториной. Объединяло всех стремление интеллектуально отдохнуть, а за атмосферу в зале отвечал искрометный ведущий «Квиз Марис».
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