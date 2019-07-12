Из международного детского центра «Артек» (Крым) возвратились юные музыканты духового оркестра «Аккорд»
11 июня 2019 года из международного детского центра «Артек» (Крым) возвратились юные музыканты духового оркестра «Аккорд» детской школы искусств р.п. Екатериновка Саратовской области.
Ребята не только отдохнули на побережье Черного моря, познакомились с культурно-историческими объектами Крыма, но и совершенствовали своё искусство на мастер-классах от выдающихся духовиков страны в рамках фестиваля «Серебряные трубы Черноморья». Фестиваль проходил при партнерстве «Артека» и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. Валерия Халилова.
В этом году с юными музыкантами работали дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин, Заслуженный артист России дирижер Александр Халилов, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Владимир Лебусов, композитор Александр Гилёв.