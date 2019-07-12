VI Российско-китайский Молодежный форум в формате «Волга-Янцзы» пройдет в провинции Хунань (КНР)
16 июля 2019 года в городе Чанша (КНР, провинция Хунань) в Центральном южном университете состоится церемония открытия VI Российско-китайского Молодежного форума в формате «Волга-Янцзы» с участием члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна и заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева.
В состав российской делегации вошли более 130 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа. Это лучшие студенты в учебе, лидеры общественной молодежной жизни, талантливые артисты и спортсмены. Китайскую делегацию представят 160 студентов из провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы.
В рамках открытия Российско-китайского Молодежного форума в специальный «сосуд дружбы» будет вылита вода из двух рек Волга и Янцзы, что ознаменует крепкие многолетние связи двух стран. Церемонию продолжит концерт, организованный российскими и китайскими студентами.