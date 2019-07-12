12 июля 2019 ПЯТНИЦА
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17:00 | 12 июля
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15:49 | 12 июля
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15:49 | 12 июля
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14:53 | 12 июля
В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
13:49 | 12 июля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
13:00 | 12 июля
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В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Новости


В предстоящую субботу, 13 июля, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложено к реализации молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, овощи, мед и другие продукты питания.

В рамках ярмарки 13 июля на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный будет проводиться презентация с дегустацией и реализация по акции кондитерских и колбасных изделий местных товаропроизводителей.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.
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