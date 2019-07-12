В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В предстоящую субботу, 13 июля, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложено к реализации молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, овощи, мед и другие продукты питания.
В рамках ярмарки 13 июля на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный будет проводиться презентация с дегустацией и реализация по акции кондитерских и колбасных изделий местных товаропроизводителей.
Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.