Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 12 июля, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:
- для работ по ул. Кутякова в границах улиц Зарубина - Большая Горная - Степана Разина - Кутякова; - для работ на ведомственных сетях образовательного учреждения по ул. Радищева - ул. Челюскинцев от ул. Радищева до ул. Некрасова (нечетная сторона), ул. Радищева от ул. Челюскинцев до ул. Московской, ул.Соборная, ул. Некрасова, ул. Московская (четная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Радищева.