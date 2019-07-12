Исторический парк «Россия — моя история» приглашает на выставку «Немецкий тракт»
10 июля в саратовском мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка Виталия и Антона Кошкиных «Немецкий тракт». Фотографии, представленные в экспозиции, рассказывают о наследии, архитектурных традициях и памятниках истории немцев Поволжья.
В этот день на площадке Исторического парка собрались представители музейного сообщества, туристической отрасли нашего региона, ценители фотографии, и, конечно, те, кто всерьез интересуется историей бывшей Республики Немцев Поволжья.
Выставка «Немецкий тракт» знакомит зрителей с архитектурными «жемчужинами» Саратовской, Самарской и Волгоградской областей: авторы проекта на протяжении нескольких лет собирали материал, зафиксировав более 500 исторических объектов.