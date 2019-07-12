В Саратовской области до 2023 года будет создано восемь детских технопарков «Кванториум»

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В ней приняли участие около 80 руководителей уже открывшихся и начинающих работать кванториумов со всей России.«В ходе сессии руководители кванториумов обсудили инфраструктуру технопарков и представили лучшие инновационные проекты. В центре внимания были вопросы по подготовке наставников квантумов к работе в гибкой и перспективной образовательной среде. Кванториумы должны стать социальным лифтом для молодежи, проявившей таланты в научно-техническом творчестве. Вырастая из системы дополнительного образования, молодежь выберет в университетах инженерные направления», - рассказал руководитель саратовского детского технопарка «Кванториум» Игорь Некрасов.Саратовский детский технопарк объединит в себе 6 квантумов: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум и Хайтек-квантум. Обучать детей в кванториуме будут не только инженерному делу, но и проектной работе, решению изобретательских и производственных задач.Сеть детских технопарков «Кванториум» будет создана в Саратовской области в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».