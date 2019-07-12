Завершены основные дорожные работы на улицах Орджоникидзе и Белоглинская
Завершены основные дорожные работы на ул. Орджоникидзе и ул. Белоглинская
Заменено 6,6 тыс. кв. м и 3,3 тыс. кв. м соответственно
В Саратове продолжается масштабный ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершились основные работы на ул. Орджоникидзе и ул. Белоглинская, где было заменено 6,6 тыс. кв. м и 3,3 тыс. кв. м соответственно.
Асфальтировка в дневное время запланирована на ул. Тархова в микрорайоне № 6 и ул. Посадского от ул. Аткарская до ул. Рахова.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.