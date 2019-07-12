12 июля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
13:49 | 12 июля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
13:00 | 12 июля
Исторический парк «Россия — моя история» приглашает на выставку «Немецкий тракт»
12:03 | 12 июля
В Саратовской области до 2023 года будет создано восемь детских технопарков «Кванториум»
11:05 | 12 июля
У Ивана Кузьменко - командное серебро Всемирной Универсиады в Неаполе (Италия)
10:09 | 12 июля
Завершены основные дорожные работы на улицах Орджоникидзе и Белоглинская
09:15 | 12 июля
Пять саратовских вузов получили грантовую поддержку проектов от Росмолодежи
19:18 | 11 июля
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор оценил как тревожащие результаты исследования настроений среди молодых европейских евреев
16:10 | 11 июля
В музеях Саратовской области начнут работать мультимедийные гиды
15:15 | 11 июля
Министерство сельского хозяйства Саратовской области подписало соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом
14:20 | 11 июля
В Саратовской области улучшились результаты ЕГЭ
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Завершены основные дорожные работы на улицах Орджоникидзе и Белоглинская

Новости


Завершены основные дорожные работы на ул. Орджоникидзе и ул. Белоглинская

Заменено 6,6 тыс. кв. м и 3,3 тыс. кв. м соответственно

В Саратове продолжается масштабный ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершились основные работы на ул. Орджоникидзе и ул. Белоглинская, где было заменено 6,6 тыс. кв. м и 3,3 тыс. кв. м соответственно.
Асфальтировка в дневное время запланирована на ул. Тархова в микрорайоне № 6 и ул. Посадского от ул. Аткарская до ул. Рахова.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код