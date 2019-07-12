12 июля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
13:49 | 12 июля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
13:00 | 12 июля
Исторический парк «Россия — моя история» приглашает на выставку «Немецкий тракт»
12:03 | 12 июля
В Саратовской области до 2023 года будет создано восемь детских технопарков «Кванториум»
11:05 | 12 июля
У Ивана Кузьменко - командное серебро Всемирной Универсиады в Неаполе (Италия)
10:09 | 12 июля
Завершены основные дорожные работы на улицах Орджоникидзе и Белоглинская
09:15 | 12 июля
Пять саратовских вузов получили грантовую поддержку проектов от Росмолодежи
19:18 | 11 июля
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор оценил как тревожащие результаты исследования настроений среди молодых европейских евреев
16:10 | 11 июля
В музеях Саратовской области начнут работать мультимедийные гиды
15:15 | 11 июля
Министерство сельского хозяйства Саратовской области подписало соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом
14:20 | 11 июля
В Саратовской области улучшились результаты ЕГЭ
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Пять саратовских вузов получили грантовую поддержку проектов от Росмолодежи

Новости


Пять вузов области стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Саратовские проекты получили грантовую поддержку на сумму более 16 млн. рублей.

Саратовская государственная консерватория будет реализовывать проект «Студенческая филармония: концерты молодежных творческих коллективов консерватории в городах и населенных пунктах» (2 000 000 руб.).

СГАУ представил проект «Международная школа молодых ученых аграрных вузов и НИИ «Научная волна – 2019» (1 350 000 руб.).

По два проекта-победителя у классического и технического университетов. СГУ победил с проектами по проведению форума студенческих педагогических отрядов ПФО (1800000 руб.) и « Астрономический интенсив для школьных педагогов и учеников» (400000 руб.).

Проекты-победители СГТУ – «Всероссийская молодежная сессия - совещания о лучших практиках проведения и участия молодежи на Днях открытых дверей в компаниях топливно-энергетического комплекса на Молодежном дне #ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя» (3500000 руб.) и «Молодежная медиашкола «МедиаМастер» (900000 руб.).

Лидер по количеству победивших заявок и полученным средствам – Саратовская юридическая академия. Здесь гранты получили сразу пять проектов на общую сумму 6 600 000 руб.: «Национальный образовательный конвент «100-бальники - Российские интеллектуальные ресурсы»; «Всероссийский студенческий образовательный проект в области качества образования «СтудЭксперт 2.0»; «Всероссийский конгресс студентов-наставников»; «Региональный форум молодых семей «Моя семья»; «Региональный форум профилактики девиантного поведения».
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