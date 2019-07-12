Пять саратовских вузов получили грантовую поддержку проектов от Росмолодежи
Пять вузов области стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.
Саратовские проекты получили грантовую поддержку на сумму более 16 млн. рублей.
Саратовская государственная консерватория будет реализовывать проект «Студенческая филармония: концерты молодежных творческих коллективов консерватории в городах и населенных пунктах» (2 000 000 руб.).
СГАУ представил проект «Международная школа молодых ученых аграрных вузов и НИИ «Научная волна – 2019» (1 350 000 руб.).
По два проекта-победителя у классического и технического университетов. СГУ победил с проектами по проведению форума студенческих педагогических отрядов ПФО (1800000 руб.) и « Астрономический интенсив для школьных педагогов и учеников» (400000 руб.).
Проекты-победители СГТУ – «Всероссийская молодежная сессия - совещания о лучших практиках проведения и участия молодежи на Днях открытых дверей в компаниях топливно-энергетического комплекса на Молодежном дне #ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя» (3500000 руб.) и «Молодежная медиашкола «МедиаМастер» (900000 руб.).
Лидер по количеству победивших заявок и полученным средствам – Саратовская юридическая академия. Здесь гранты получили сразу пять проектов на общую сумму 6 600 000 руб.: «Национальный образовательный конвент «100-бальники - Российские интеллектуальные ресурсы»; «Всероссийский студенческий образовательный проект в области качества образования «СтудЭксперт 2.0»; «Всероссийский конгресс студентов-наставников»; «Региональный форум молодых семей «Моя семья»; «Региональный форум профилактики девиантного поведения».