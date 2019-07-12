Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор оценил как тревожащие результаты исследования настроений среди молодых европейских евреев
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал «угрожающим» положение евреев в Европе согласно последним исследованиям, однако видит положительный знак в том, что большинство еврейской молодёжи ценят свою принадлежность к еврейскому народу.
Исследование Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) «Молодые европейцы-евреи: представления и случаи проявления антисемитизма» подтвердило серьёзность проблемы антисемитизма в Европе. Четверо из пяти молодых европейских евреев, принявших участие в опросах, отметили, что антисемитизм действительно присутствует в странах их проживания и, более того, продолжает расти из года в год. При этом молодёжь сталкивается с притеснениями даже чаще, чем предыдущие поколения.
Об антисемитских оскорблениях и нападках в их адрес за последний год заявило 44% опрошенных. Такое положение вещей вызывает сомнения евреев в собственной безопасности в Европе. В результате 41% опрошенных рассматривают возможность эмиграции, а 41% стараются публично не демонстрировать одежду или предметы, способные идентифицировать их как евреев. При этом 81% представителей еврейской молодёжи заявили, что их еврейская идентичность очень сильна и важна для них.
Результаты исследования вызвали обеспокоенность президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслава Моше Кантора. Он назвал «без преувеличения угрожающей» ситуацию, когда половина молодых европейских евреев опасаются за свою безопасность и всерьёз размышляют о том, чтобы покинуть Европу. При этом президент ЕЕК отметил как положительный тот факт, что даже перед лицом невзгод молодёжь продолжает считать важной и значимой свою еврейскую принадлежность.
«Это означает, что несмотря на вызовы современности, новое поколение еврейских лидеров мотивировано сохранять свою еврейскую идентичность, и это, конечно, серьёзный повод для оптимизма», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.
Исследование FRA проводилось в 12 странах-членах ЕС, где проживает более 96% еврейского населения Европы. Участниками опроса стали более 2700 евреев в возрасте от 16 до 34 лет.
Источник: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf