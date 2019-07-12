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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор оценил как тревожащие результаты исследования настроений среди молодых европейских евреев

Новости
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор оценил как тревожащие результаты исследования настроений среди молодых европейских евреев

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал «угрожающим» положение евреев в Европе согласно последним исследованиям, однако видит положительный знак в том, что большинство еврейской молодёжи ценят свою принадлежность к еврейскому народу.

Исследование Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) «Молодые европейцы-евреи: представления и случаи проявления антисемитизма» подтвердило серьёзность проблемы антисемитизма в Европе. Четверо из пяти молодых европейских евреев, принявших участие в опросах, отметили, что антисемитизм действительно присутствует в странах их проживания и, более того, продолжает расти из года в год. При этом молодёжь сталкивается с притеснениями даже чаще, чем предыдущие поколения.

Об антисемитских оскорблениях и нападках в их адрес за последний год заявило 44% опрошенных. Такое положение вещей вызывает сомнения евреев в собственной безопасности в Европе. В результате 41% опрошенных рассматривают возможность эмиграции, а 41% стараются публично не демонстрировать одежду или предметы, способные идентифицировать их как евреев. При этом 81% представителей еврейской молодёжи заявили, что их еврейская идентичность очень сильна и важна для них.

Результаты исследования вызвали обеспокоенность президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслава Моше Кантора. Он назвал «без преувеличения угрожающей» ситуацию, когда половина молодых европейских евреев опасаются за свою безопасность и всерьёз размышляют о том, чтобы покинуть Европу. При этом президент ЕЕК отметил как положительный тот факт, что даже перед лицом невзгод молодёжь продолжает считать важной и значимой свою еврейскую принадлежность.

«Это означает, что несмотря на вызовы современности, новое поколение еврейских лидеров мотивировано сохранять свою еврейскую идентичность, и это, конечно, серьёзный повод для оптимизма», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.
Исследование FRA проводилось в 12 странах-членах ЕС, где проживает более 96% еврейского населения Европы. Участниками опроса стали более 2700 евреев в возрасте от 16 до 34 лет.

Источник: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf