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В музеях Саратовской области начнут работать мультимедийные гиды

Новости


В рамках национального проекта «Культура» в трех ведущих саратовских музеях появятся мультимедийные гиды.

Всего планируется создать шесть таких гидов, рассказывающих о разных экспозициях и выставочных проектах.

Приложение Artefact, разработанное при поддержке минкультуры и проекта «Культура.РФ», позволяет владельцам смартфонов скачивать материалы выставок и получать информацию об экспонатах, наведя камеру устройства на предмет. Приложение распознает экспонат и рассказывает о нем в деталях.

Так, например, в государственном музее им. Федина будет создан мультимедиа-гид по основной экспозиции музея «Дом русской литературы XX века». В результате гости и жители региона смогут познакомиться не только с литературой, но и с бытом, нравами, увлечениями предков. Инновационные технологии также используют в музее боевой и трудовой славы. В этом случае посетители смогут посетить с экспозиции, посвященные истории региона в годы Великой Отечественной войны. И в Саратовском областном музее краеведения, где дополненную реальность используют для «погружения» в историю края.

Использование инновационных технологий позволит сделать музеи более привлекательными для посетителей, в том числе, для студентов и школьников, сделает многие экспонаты доступнее для понимания.
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