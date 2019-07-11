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Министерство сельского хозяйства Саратовской области подписало соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом

Новости


В текущем году ежегодный Всероссийский день поля проводится минсельхозом России в Ленинградской области с 10 по 12 июля.

Делегация Саратовской области во главе с министром сельского хозяйства Татьяной Кравцевой принимает участие в работе форума.

10 июля в рамках деловой программы саратовской делегации подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства области и акционерным обществом «Петербургский тракторный завод».

Предметом соглашения является сотрудничество в сфере развития сельского хозяйства на территории Саратовской области в целях повышения уровня энергообеспеченности и энерговооруженности, способствующих росту производительности труда сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Со стороны министерства соглашение подписала министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева, со стороны Петербургского тракторного завода – директор Сергей Серебряков.

Соглашение предусматривает обеспечение сельхозтехникой товаропроизводителей области, в том числе производимой Петербургским тракторным заводом.

В рамках соглашения завод проведет работы по изучению потребительских предпочтений и требований сельскохозяйственных товаропроизводителей к сервисному постгарантийному обслуживанию техники. Предприятие берет на себя обязательства по предоставлению сельхозтоваропроизводителям области возможности закупки, обязуется обеспечить поставку и осуществлять мероприятия по совершенствованию системы гарантийного и постгарантийного обслуживания техники.

Сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
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