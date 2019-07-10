10 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 10 июля
Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона
16:40 | 10 июля
Создано познавательно-развлекательное приложение для детей «Познавашки-Развивашки»
15:15 | 10 июля
В рамках нацпроекта «Культура» в регионе активно развивается детское волонтерское движение в области культуры и искусства
14:17 | 10 июля
475 киноавторов из российских регионов подали заявки на «Киновертикаль 2019»
13:18 | 10 июля
Саратовский колледж обучает граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills Russia
12:09 | 10 июля
В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров
11:15 | 10 июля
Сегодня в Саратове открывается выставка "Немецкий тракт"
10:21 | 10 июля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:23 | 10 июля
Финансовую поддержку Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» оказал «ПРОМИНСТРАХ»
18:00 | 09 июля
Илья Захаров не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Создано познавательно-развлекательное приложение для детей «Познавашки-Развивашки»

Новости
Создано познавательно-развлекательное приложение для детей «Познавашки-Развивашки»

Компания D.A. Games выступила разработчиком нового мобильного приложения для детей «Познавашки-Развивашки».

Этот познавательно-развлекательный инструмент позволит малышам самостоятельно или с помощью родителей изучать животный и растительный мир, предметы быта, алфавит, транспорт, географию и другие направления. В нем есть бесплатный базовый набор категорий. Если возникнет желание, можно расширить перечень обучающих модулей с карточками для детей за определенную плату.

Приложение обладает простым и понятным интерфейсом. В два клика можно попасть в интересующую категорию, а нажатие одной кнопки вернет из любого раздела программы в главное меню. В каждой категории встроен режим тестирования, что поможет ребенку более глубоко осваивать материал.
Все картинки имеют звуковое сопровождение – описание предметов и явлений. Его можно отключить, если родители захотят сами давать малышу пояснения. Важно, что картинки представляют собой реальные фото, что дает возможность детям получать неискаженную информацию. Приложение (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DAGames.SmartiePants) доступно на смартфонах с поддержкой Android версии 4.1 и выше.