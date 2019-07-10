Создано познавательно-развлекательное приложение для детей «Познавашки-Развивашки»

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Этот познавательно-развлекательный инструмент позволит малышам самостоятельно или с помощью родителей изучать животный и растительный мир, предметы быта, алфавит, транспорт, географию и другие направления. В нем есть бесплатный базовый набор категорий. Если возникнет желание, можно расширить перечень обучающих модулей с карточками для детей за определенную плату.Приложение обладает простым и понятным интерфейсом. В два клика можно попасть в интересующую категорию, а нажатие одной кнопки вернет из любого раздела программы в главное меню. В каждой категории встроен режим тестирования, что поможет ребенку более глубоко осваивать материал.Все картинки имеют звуковое сопровождение – описание предметов и явлений. Его можно отключить, если родители захотят сами давать малышу пояснения. Важно, что картинки представляют собой реальные фото, что дает возможность детям получать неискаженную информацию. Приложение (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DAGames.SmartiePants) доступно на смартфонах с поддержкой Android версии 4.1 и выше.