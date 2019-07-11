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В детских оздоровительных лагерях продолжается реализация профориентационного проекта «Марафон профессий»

Новости


С июня по август, во время летних школьных каникул, в рамках областной межведомственной профориентационной акции «Фестиваль профессий» реализуется проект «Марафон профессий», основной целью которого является содействие профессиональному самоопределению молодежи, популяризация рабочих и инженерных профессий.

Участие в профориентационных мероприятиях, организованных центрами занятости населения, дает возможность подросткам узнать о востребованных на рынке труда региона профессиях, помогает определиться в выборе сферы будущей трудовой деятельности.

В этом году проект, который впервые был реализован в 2016 году, проходит в детских оздоровительных лагерях 19 районах Саратовской области. Для подростков проводятся различные профориентационные мероприятия: квесты, игры, викторины, тренинги, спортивные эстафеты, конкурсы рисунков. С начала лета уже проведено 34 мероприятия, в которых приняли участие около 970 человек. Всего до конца летних каникул планируется проведение не менее 59 профориентационных мероприятий с участием более 1,7 тыс. подростков.