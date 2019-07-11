Энергетики напоминают о безопасном поведении во время реконструкции теплосетей

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До начала отопительного сезона будет заменено более 30 км трубопроводов горячей воды и отопления. Все работы сопряжены со вскрытием асфальтового покрытия и земляного грунта. Поэтому энергетики просят всех граждан соблюдать правила безопасного передвижения вблизи энергообъектов.По всем правилам безопасности все объекты, где ведется ремонт коммуникаций, огорожены заборами, наливными барьерами, сигнальными лентами и т.д., а также выставлены предупреждающие знаки. Но зачастую, многие их игнорируют, тем самым подвергая себя и других людей опасности.Энергетики убедительно соблюдать меры предосторожности в местах ремонтных работ:1. Не заходить за ограждения и не отодвигать их!2. Не парковать машины в местах проведения ремонта теплосетей!3. В случае обнаружения провала отойти на безопасное место!4. Родителям необходимо объяснить детям, что нельзя играть на ремонтных площадках! Это очень опасно!5. Четко соблюдать правила дорожного движения пешеходам и автомобилистам!При нарушении перечисленных требований существует риск нанесения вреда здоровью жителей. Не подвергайте себя и своих близких опасности https://youtu.be/4aif44iNBd0!