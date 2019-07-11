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Энергетики напоминают о безопасном поведении во время реконструкции теплосетей

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» реализует масштабную программу по проверке и реконструкции тепловых сетей в Саратове, Энгельсе и Балаково.

До начала отопительного сезона будет заменено более 30 км трубопроводов горячей воды и отопления.  Все работы сопряжены со вскрытием асфальтового покрытия и земляного грунта. Поэтому энергетики просят всех граждан соблюдать правила безопасного передвижения вблизи энергообъектов.
По всем правилам безопасности все объекты, где ведется ремонт коммуникаций, огорожены заборами, наливными барьерами, сигнальными лентами и т.д., а также выставлены предупреждающие знаки. Но зачастую, многие их игнорируют, тем самым подвергая себя и других людей опасности.

Энергетики убедительно соблюдать меры предосторожности в местах ремонтных работ:
1. Не заходить за ограждения и не отодвигать их!
2. Не парковать машины в местах проведения ремонта теплосетей!
3. В случае обнаружения провала отойти на безопасное место!
4. Родителям необходимо объяснить детям, что нельзя играть на ремонтных площадках! Это очень опасно!
5. Четко соблюдать правила дорожного движения пешеходам и автомобилистам!

При нарушении перечисленных требований существует риск нанесения вреда здоровью жителей.  Не подвергайте себя и своих близких опасности https://youtu.be/4aif44iNBd0!