На развитие хоккея в области будет направлено более 25 миллионов рублей

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Средства спортучреждение получит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», разработанного по инициативе Президента РФ В.В. Путина.«Министерство молодежной политики и спорта приложило максимум усилий, чтобы наша школа по хоккею получила средства именно в числе первых регионов. Тем более, что в этом году 50 лет исполняется главной ледовой арене области – дворцу спорта «Кристалл». Хоккей - один из самых популярных видов спорта в нашей стране, и в Саратовской области в том числе. Сейчас у нас в регионе регулярно им занимается порядка 5000 жителей. Кроме того, обновление материальной базы спортивных школ один из основных вопросов в ежедневной работе министерства. И благодаря национальному проекту «Спорт-норма жизни» на эти цели в этом году спортивные школы получат более 70 миллионов рублей», - подчеркнул министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» планирует приобрести уникальный компьютеризированный современный тренажер, который позволит безопасно обучать воспитанников правильной технике катания на льду. На сегодняшний день в ПФО единственный тренажер подобного уровня используют в Академии хоккея г. Альметьевск.После покупки холодильно-компрессорной установки ФОК «Заводской» будет работать круглый год и температурный режим не будет влиять на качество льда. Сейчас это основная площадка для тренировок детской команды по следж- хоккею «Крылья». Летом, на время закрытия комплекса на технологический перерыв, занятия были перенесены в ЛДС «Кристалл». Уже со следующего года юные хоккеисты смогут тренироваться круглогодично на одной ледовой арене.Будет закуплено современное оборудование и для создания льда. В результате, при подготовке площадок будут соблюдены все требования регламентов Высшей хоккейной и Национальной молодежной хоккейной лиг. Будут приобретены: машина для заливки и уборки льда, станок для заточки лезвий, машина для подрезки льда у борта, универсальные хоккейные табло, хоккейные ворота, защитные и заградительные сетки.Уже объявлены конкурсы на приобретение льдозаливочной машины и холодильной установки. В настоящее время идет подготовка технической документации для объявления аукционов и согласование договоров для приобретения у потенциальных поставщиков остального оборудования.«Проект «Спорт-норма жизни» позволит существенно обновить технологическое оборудование нашей школы. Такое финансирование мы не получали очень давно. Мы стремимся распределить средства максимально эффективно. Прежде всего, необходимо сделать более качественной подготовку льда для игр и тренировок. Безусловно, от этого будет зависеть результат наших спортсменов. Кроме того, мы сможем проводить на своих площадках больше соревнований самого высокого уровня. Собственный станок для заточки ножей льдоуборочного комбайна позволит сократить дополнительные затраты на обслуживание машин. Но больше всего наши дети и тренеры ждут установку тренажера. Мы сможем уделять больше внимание «сухим» тренировкам», - отметил директор спортшколы «Кристалл» Сергей Николаев.