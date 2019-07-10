10 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 10 июля
Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона
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Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона

Новости
Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона

Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона.

Первый этап отборочных туров сезона 2019 года пройдетс 01 по 05 августа 2019 года в столице Чеченской Республики г. Грозном. К участию приглашаются: авторы, композиторы, исполнители патриотических песен, вокально-инструментальные ансамбли. Возраст участников: от 18 до 35 лет. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: солист; автор-исполнитель; вокальный ансамбль (дуэт, трио, вокальная группа). В ходе мероприятий фестиваль-конкурса «Красная гвоздика» участники исполнят песни гражданской и социально-патриотической направленности.

С Положением о фестиваль-конкурсе можно ознакомиться по адресу: http://krasnaya-gvozdika.ru/. Заявки на конкурс принимаются через сайт в сети Интернет и электронную почту k.gvozdika.fest@mail.ru.