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Саратовские многодетные мамы могут стать предпенсионерами уже в 45 лет

Новости
Саратовские многодетные мамы могут стать предпенсионерами уже в 45 лет

Понятие «предпенсионный возраст» введено Федеральным законом №350-ФЗ, принятым 3 октября 2018 года.

Согласно нормативным документам, предпенсионный возраст наступает за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Это касается также многодетных мам, претендующих на досрочное назначение пенсии по старости. В настоящее время досрочную пенсию в Саратовской области получают 6167 женщин, имеющих 5 и более детей.

Напомним, что право выйти на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, при наличии 15 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (с учетом переходных положений). Последние изменения в пенсионном законодательстве оставили это право неизменным и пенсионный возраст для этой категории граждан не изменился. Поэтому многодетная мать, имеющая на дату обращения 5 детей и более, может подтвердить статус предпенсионера с 45 лет.

Кроме того, с 2019 года, согласно изменениям в Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», впервые право выхода на пенсию досрочно получили матери с тремя и четырьмя детьми. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет - на три года раньше нового пенсионного возраста, который будет постепенно увеличиваться до 60 лет. Если у женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 лет, на четыре года раньше. При этом требования к воспитанию детей до восьмилетнего возраста, к наличию страхового стажа и соответствующей величины индивидуального пенсионного коэффициента распространяются и на эти категории женщин. Подтвердить статус пенсионера, жительницы Саратовской области, имеющие трех и четырех детей, могут также за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.
Подтвердить статус можно лично, обратившись в органы ПФР, либо в МФЦ.  Также возможно отправить запрос в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР либо на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Предпенсионерам предоставляются льготы и дополнительные меры социальной поддержки по линии различных ведомств. Например, право на два дополнительных оплачиваемых дня ежегодной диспансеризации, право на повышенное пособие по безработице (максимальная сумма – 11280 рублей) в течение года и другие.