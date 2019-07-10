В рамках нацпроекта «Культура» в регионе активно развивается детское волонтерское движение в области культуры и искусства

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КиноВолонтерам предстоит провести архивное и научное исследование, в ходе которого будут подготовлены уникальные материалы об истории регионального кинопроката.В августе волонтерами кино также станут студенты классического университета направления «Реклама и связи с общественностью». Ребята поработают на настоящей «кинокухне»: познакомятся с деятельностью киновидеоцентра, снимут собственный короткометражный фильм практически по всем канонам настоящего съемочного процесса – с написанием сценария, подбором соответствующих актерских образов и необходимого реквизита. Эти видеоматериалы будут активно использоваться киновидеоцентром по продвижению новых проектов в соцсетях.Осенью областной киновидеоцентр ждет волонтеров на VI открытом фестивале детского и юношеского кино «Киновертикаль». Представители волонтерской организации «Академия Добра» из Саратовской государственной юридической академии уже выразили желание стать волонтерами данного события. В функционал волонтеров будут входить координация работы с участниками фестиваля из российских регионов, почетными гостями – известными российскими кинематографистами, помощь при проведении локаций кинофестиваля и экскурсионной программы, работа в штабе. Напомним, «Киновертикаль 2019» пройдет в этом году 5-8 ноября в Саратове.