475 киноавторов из российских регионов подали заявки на «Киновертикаль 2019»

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На текущий момент поступило 110 фильмов от 475 киноавторов из 22 субьектов РФ, среди них Ярославская, Ленинградская, Новосибирская, Свердловская, Белгородская, Курская области, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Санкт-Петербург, г.Москва и др.Впервые на конкурс поступили заявки от представителей Республики Мордовия. Учащиеся гимназии из рабочего поселка Зубова Поляна представили свои киноработы в номинациях «Любите ли вы театр?», «Моя малая Родина», «Общество и я». В фильме «Храм Иоанна Предтечи в селе Хирино Нижегородской области» ребята рассказывают об истории восстановления храма из руин по сохранившимся старым чертежам. О жизни школьного театра авторы сняли видеоэссе под названием «Мой школьный театр». Кроме того, специально для конкурса школьники создали мультфильм «Святой праведный Артемий Веркольский» по рассказу Николая Коняева «Праведный отрок».Оргкомитет «Киновертикали 2019» напоминает: заявки и киноработы для участия в фестивале принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года. С Положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.