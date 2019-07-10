Саратовский колледж обучает граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills Russia

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Обучение по мировым стандартам поможет зрелым специалистам повысить конкурентоспособность и мобильность и укрепить свои позиции на рынке труда. Обучение бесплатно для слушателей.В этом году повысить квалификацию или обучиться новой профессии за счет средств федерального бюджета смогут мужчины 1959-1963 г.р. и женщины 1964-1968 г.р.«Для нас очень важно, чтобы участник программы был мотивирован, чтобы он действительно в дальнейшем применял навыки, которые получит с нашей помощью. Мир профессий сегодня стремительно меняется, в этом многообразии мы поможем найти дело, которое увлечет, будет по-настоящему интересным. Тогда постоянное обучение для специалиста станет нормой жизни, тогда он будет востребован вне зависимости от возраста», – подчеркивает генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.