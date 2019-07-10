Сегодня в Саратове открывается выставка "Немецкий тракт"
Сегодня в 15.00 в историческом парке «Россия - Моя история» откроется выставка фотографий Антона и Виталия Кошкиных «Немецкий тракт»
Фотовыставка Антона и Виталия знакомит с архитектурным наследием поволжских немцев на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. Фотовыставка, по задумке авторов, должна рассказать об исторических памятниках родной земли и привлечь внимание населения и администраций территорий к проблеме сохранения ярчайших страниц истории России.