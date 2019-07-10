Илья Захаров не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта

просмотров: 78

По информации «Олимпийского комитета России» , Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду с 3-метрового трамплина Илья Захаров не выступит на чемпионате мира. Причиной называется то, что он не полностью восстановился после травмы. Захаров будет готовиться к Олимпиаде.По информации министерства молодежной политики и спорта области, в конце февраля 28-летнему спортсмену сделали в Германии операцию на мениске. В середине апреля он приступил к тренировкам. Пропустив все этапы Мировой серии, он принял участие в чемпионате России в Казани. В личных состязаниях в прыжках с 3-метрового трамплина Захаров занял 3 после Никиты Шлейхера и Евгения Кузнецова, а в синхронных прыжках выиграл вместе с Кузнецовым первое место.