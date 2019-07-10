Саратовские гребцы завоевали 8 медалей чемпионата России

просмотров: 115

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ проходил с 3 по 8 июля в Москве на гребном канале «Крылатское». Соревнования проводились среди мужчин и женщин в байдарках и каноэ-одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров.Команду Саратовской области представляли 13 спортсменов. В общей сложности они завоевали 8 медалей.Лучший результат показала Кира Степанова, одержавшая победы в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров и байдарке-двойке на той же дистанции, а также занявшая второе место в байдарке-двойке на 200-метровке.Две медали на счету Марии Медведевой: байдарка-четверка 500 метров - 1 место, байдарка-двойка 500 метров - 3 место.Рамиль Алимов завоевал "серебро" в каноэ-двойке 200 метров и "бронзу" в каноэ-четверке 500 метров. Николай Червов пришел к финишу вторым в заезде байдарок-одиночек на дистанции 5000 метров.По информации министерства молодежной политики и спорта области, по итогам соревнований будет определен состав сборной команды России для выступления на чемпионате мира, где будут разыграны олимпийские лицензии.