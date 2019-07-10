10 июля 2019 СРЕДА
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18:00 | 09 июля
Илья Захаров не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта
14:15 | 09 июля
Саратовские гребцы завоевали 8 медалей чемпионата России
13:22 | 09 июля
Железнодорожники отметили День семьи, любви и верности
12:31 | 09 июля
На Театральной площади начались работы по фрезерованию
11:38 | 09 июля
Об участии в конкурсе "Кино вертикаль" заявили 475 авторов
10:45 | 09 июля
За сутки три человека погибли на пожарах в Саратовской области
09:50 | 09 июля
Саратовский гандболист вновь приглашен в юношескую сборную России
08:56 | 09 июля
«Ураласбест»: подписано соглашение о поставках хризотил-асбеста на Кубу
16:39 | 08 июля
Саратов готовится ко всероссийской акции "Ночь кино"
15:51 | 08 июля
В Саратове прошли "Городские выходные"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Железнодорожники отметили День семьи, любви и верности

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Железнодорожники отметили День семьи, любви и верности


В Саратовском регионе ПривЖД праздничные мероприятия прошли 7 и 8 июля.

По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, в воскресенье, в канун Всероссийского праздника, на водно-спортивной базе «Локомотив» в Саратове состоялся праздник «Семья – душа России». Его организовали сотрудники Дирекции социальной сферы Приволжской магистрали для всех желающих. Участники состязались в ловкости, находчивости и музыкальности. Победители конкурсов получили ценные призы, а все участники праздника – памятные сувениры.

8 июля праздничное мероприятие состоялось в пригородном зале саратовского вокзала. Там сотрудники АО «Саратовская ППК» установили фотозону с элементами праздничного декора, где посетители могли сделать памятные снимки. Пассажиры получили тематические задания: навестить родителей, увидеться с родственниками, проживающими в другом городе, поужинать в кругу семьи и ряд других. После мероприятия все участники отправились в железнодорожное путешествие с улыбками и хорошим настроением.