Железнодорожники отметили День семьи, любви и верности
В Саратовском регионе ПривЖД праздничные мероприятия прошли 7 и 8 июля.
По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, в воскресенье, в канун Всероссийского праздника, на водно-спортивной базе «Локомотив» в Саратове состоялся праздник «Семья – душа России». Его организовали сотрудники Дирекции социальной сферы Приволжской магистрали для всех желающих. Участники состязались в ловкости, находчивости и музыкальности. Победители конкурсов получили ценные призы, а все участники праздника – памятные сувениры.
8 июля праздничное мероприятие состоялось в пригородном зале саратовского вокзала. Там сотрудники АО «Саратовская ППК» установили фотозону с элементами праздничного декора, где посетители могли сделать памятные снимки. Пассажиры получили тематические задания: навестить родителей, увидеться с родственниками, проживающими в другом городе, поужинать в кругу семьи и ряд других. После мероприятия все участники отправились в железнодорожное путешествие с улыбками и хорошим настроением.