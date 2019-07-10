На Театральной площади начались работы по фрезерованию
Планируется заменить более 19 тыс. кв. м асфальтового покрытия.
По информации пресс-службы администрации Саратова, сегодня ночью рабочие приступили к фрезерованию Театральной площади. На сегодняшний день снято 6 тыс. кв. м деформированного асфальта. Работы будут проводиться в вечернее и ночное время.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершились основные работы на 1-м проезде Строителей, где заменено 3,4 тыс. кв. м покрытия. Сегодня днем продолжится асфальтировка ул. Белоглинская. На участках от ул. Емлютина до ул. Вокзальная, от ул. Разина до ул. Университетская планируется заменить 3,3 тыс. кв. м дорожного полотна.