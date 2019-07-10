За сутки три человека погибли на пожарах в Саратовской области
Трагедии произошли в Заводском районе Саратова и в Петровске.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня около часа ночи на пульт «01» г. Петровска поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на ул. Комсомольской. Площадь пожара составила 60 кв.м. В результате пожара погиб мужчина 1949 года рождения. О причинах ЧП пока не сообщается.
Около 4 часов утра крупный пожар произошел на ул. Азина в Заводском районе. Горели диван и межкомнатная перегородка в однокомнатной квартире в трехэтажном доме. В результате пожара погибли двое мужчин. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении.