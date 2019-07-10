Саратовский гандболист вновь приглашен в юношескую сборную России
Александр Подберезный примет участие в сборах в Подмосковье, а также в товарищеском турнире.
Воспитанник саратовского гандбола, правый полусредний "СГАУ-Саратов" Александр Подберезный получил очередной вызов в юношескую сборную России. По информации пресс-службы саратовского гандбольного клуба, сборы у юношеской сборной России пройдут с 14 по 24 июля в подмосковном Протвино, а с 24 по 28 июля запланирован выезд на товарищеский турнир в Венгрию.
В клубе также напомнили, что ранее вызов во "взрослую" сборную получили правый полусредний "СГАУ-Саратов" Алексей Карибов и новичок "аграриев", левый полусредний Арсений Ухваркин.