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«Ураласбест»: подписано соглашение о поставках хризотил-асбеста на Кубу

Новости
«Ураласбест»: подписано соглашение о поставках хризотил-асбеста на Кубу


В июле вновь начинаются поставки хризотил-асбеста на Кубу. Контракт о поставках подписан между российским комбинатом «Ураласбест» и фирмой «Оммиакрест Трейдинг ЛДА». До конца этого года кубинская компания примет не менее 6 тысяч тонн асбеста.

Юрий Козлов, гендиректор «Ураласбеста», рассказал, что предприятие сотрудничало с Кубой, стратегическим партнером комбината, несколько десятилетий, каждый год направляя в страну около 5-6 тонн хризотил-асбеста. По определенным причинам принимающая сторона в начале текущего года не смогла обеспечить прием готовой продукции. После урегулирования проблем поставки будут возобновлены в июле.

Руководитель «Оммиакрест Трейдинг ЛДА» Эрич Родригес, приехавший в Асбест для заключения соглашения, отметил, что компания всесторонне поддерживает российских производителей асбеста в борьбе за уникальный материал. По его словам, поставки хризотила очень важны для Кубы, контракт позволит сторонам выйти на качественно иной уровень взаимодействия после восстановления товарооборота, например, в производстве фиброчерепицы и фибросайдинга.