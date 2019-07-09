Саратов готовится ко всероссийской акции "Ночь кино"
24 августа 2019 года состоится Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех регионах России.
В нашей области организаторами мероприятия выступают региональное министерство культуры, Саратовский областной методический киновидеоцентр, а также муниципальные учреждения культуры.
В Саратовской области будет работать 51 киноплощадка. В г. Саратове показ лент организуется областным киновидеоцентром на 3 площадках: в сквере «Победа» Ленинского района, в кинотеатре «HappyCinema» и историческом парке «Россия – моя история». Управление культуры города Саратова организует показ в сквере «Дружбы Народов» Заводского района.
Муниципальные учреждения культуры предложат для просмотра фильмов, как открытые площади в скверах и на площадях, так и залы кинотеатров и Домов кино.