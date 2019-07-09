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Саратов готовится ко всероссийской акции "Ночь кино"

Новости
Саратов готовится ко всероссийской акции "Ночь кино"


24 августа 2019 года состоится Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех регионах России.

В нашей области организаторами мероприятия выступают региональное министерство культуры, Саратовский областной методический киновидеоцентр, а также муниципальные учреждения культуры.

В Саратовской области будет работать 51 киноплощадка. В г. Саратове показ лент организуется областным киновидеоцентром на 3 площадках: в сквере «Победа» Ленинского района, в кинотеатре «HappyCinema» и историческом парке «Россия – моя история». Управление культуры города Саратова организует показ в сквере «Дружбы Народов» Заводского района.

Муниципальные учреждения культуры предложат для просмотра фильмов, как открытые площади в скверах и на площадях, так и залы кинотеатров и Домов кино.