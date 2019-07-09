В Саратове прошли "Городские выходные"

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Молодежь и детей на улице Волжской развлекали аниматоры и программа «Город детства», напротив Антея выступали творческие коллективы и солисты города. На выставке-продаже АНО «Палата ремесел» можно было попробовать свои силы в создании поделок.Вечером специалисты Городского центра им. П.А. Столыпина провели увлекательную экскурсию на улице Волжская под названием «Развлечения старого Саратова», которая позволила погрузиться в атмосферу рубежа XIX-XX веков и узнать, как проводили свободное время жители более 100 лет назад.Представителей старшего поколения в саду «Липки» радовала живая музыка ансамбля «Bright light» и литературный салон. Каждый желающий мог принять участие в открытых играх в шахматы.А в скейт-парке на набережной Космонавтов состоялись показательные выступления саратовских спортсменов самокатного спорта, победителей городских соревнований. Помимо этого, были проведены соревнования на самый лучший трюк в категориях «Парк» и «Стрит». По словам организаторов соревнований, экстремальные виды спорта набирают все большую популярность у саратовской молодежи, одним из них является самокатный спорт, который появился относительно недавно. Но саратовские спортсмены уже сегодня показывают достойный уровень подготовки и мастерства.На набережной Космонавтов был организован лекторий на траве.Сообщает пресс-служба городской администрации.