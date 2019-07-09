В Саратовской области пройдёт "Акатуй"

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Село Шняево и соседнее село Белая гора – места традиционного проживания чувашей, которые обосновались здесь более трех веков назад. Масштабный праздник проходит в селе с 2009 года. На национальный фестиваль приедут гости из соседней Пензенской области, из республики Чувашия, из районов Саратовской области. Праздник проводится на открытой площадке.Организатор мероприятия – администрация Базарно-Карабулакского района при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области и чувашской национально-культурной автономии Саратовской области.В этом году, как сообщили в администрации Базарно-Карабулакского района, все населенные пункты района готовят презентационные палатки своего села, деревни под общим названием «Наш дом – Россия!». Базарно-Карабулакский район – многонациональный, будет представлен национальный колорит русских, татар, чувашей, мордвы.На празднике развернется выставка-продажа сувенирной продукции ручной работы – «чувашские матрешки», «свистульки», вышивки, глиняные игрушки, «шептуны» (валенок размером с мизинец), мягкие куклы, домовята. Вышивки украшают национальным чувашским орнаментом, каждый узор имеет свой смысл и назначение.В программе праздника – детский конкурс национальных костюмов народов Поволжья «Самрак пике» («Юная красавица»), а также детский пленэр «Белогорские пейзажи».