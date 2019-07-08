Ассоциация волонтерских центров объявила о запуске программы развития добровольчества «СВОИ»

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(студенческие волонтёрские организации) нацелена на расширение сети центров добровольчества в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и поддержку лучших волонтёрских студенческих инициатив по всей России. Она позволит внедрить добровольчество в образовательный и воспитательный процессы и повысить эффективность работы центров в вузах и учреждениях CПО.По словам представителей вузов и учреждений ПО, где сегодня успешно функционируют волонтёрские центры, участие в добровольческой деятельности даёт студентам возможность применять свои профессиональные компетенции, развивать коммуникативные, лидерские и управленческие навыки, которые особенно востребованы у работодателей, а также реализовывать собственные инициативы и участвовать в крупных городских и федеральных мероприятиях.При создании волонтёрских центров участникам будет оказана организационная и методическая поддержка. Преподаватели и сотрудники учебных заведений, руководители волонтёрских центров пройдут обучение по образовательным программам АВЦ, где научатся выстраивать работу с добровольцами и создавать собственные проекты.Для организации работы волонтёрских центров АВЦ разработала методические рекомендации, которые одобрила, – отметилаНа данный момент численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, составляет 1,61 миллионов человек. Согласно Федеральному проекту «Социальная активность» Национального проекта «Образование» планируется увеличить эту цифру до 8,8 миллионов человек, чему будет способствовать программа развития волонтёрства «СВОИ».До конца 2019 года программа «СВОИ» объединит более 250 учебных заведений высшего и среднего образования из 50 субъектов РФ, что позволит вовлечь порядка 10 тысяч человек и выстроить работу более чем в 150 волонтёрских центрах по модели, одобренной Министром просвещения РФ.Принять участие в программе смогут все желающие образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, отправив заявление на электронную почту student@avcrf.ru.Программа «СВОИ» реализуется Ассоциацией волонтёрских центров при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр и Фонда президентских грантов.Проект «Создание системы наставничества в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.– крупнейшая волонтёрская организация в России, созданная в 2014 году по инициативе Президента России с целью сохранения наследия волонтёрской программы XXII Олимпийских игр в Сочи году и развития добровольческого движения, гражданской активности в стране.АВЦ объединяет более 1 000 организаций, в их числе: благотворительные фонды, НКО, волонтёрские центры университетов и колледжей, ресурсные центры и государственные учреждения из 83 регионов России. В состав АВЦ входят 125 организаций.Подробная информация: добровольцыроссии.рф, авц.рф