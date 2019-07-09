Саратовцы приглашаются на чествование супружеских пар города
Сегодня в 17.00 на пешеходной зоне улицы Волжская у трамвая «Семен» состоится праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.
Планируется чествование бриллиантовой супружеской пары Валентина Александровича и Юлии Егоровны Пономаренко, а также семьи Елены Константиновны и Федора Павловича Савкиных, которые прожили в браке 44 года. Церемонию чествования счастливых пар Саратова продолжит пара, которая прожила 36 лет – Елена Викторовна и Анатолий Иванович Мелешины.
Для гостей праздника выступят артисты городских учреждений культуры.