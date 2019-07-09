9 июля 2019 ВТОРНИК
Новости
16:39 | 08 июля
Саратов готовится ко всероссийской акции "Ночь кино"
15:51 | 08 июля
В Саратове прошли "Городские выходные"
15:02 | 08 июля
В Саратовской области пройдёт "Акатуй"
14:09 | 08 июля
Саратовцы приглашаются на чествование супружеских пар города
13:18 | 08 июля
18 июля Исторический парк приглашает в «Волшебную страну Мультипликацию»
12:25 | 08 июля
В Радищевском музее будет работать персональная выставка Нателлы Тоидзе «Скульптура цвета»
11:34 | 08 июля
Ассоциация волонтерских центров объявила о запуске программы развития добровольчества «СВОИ»
11:05 | 08 июля
Временно остановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 2 и 2А
10:09 | 08 июля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
09:15 | 08 июля
Открыта регистрация на забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы приглашаются на чествование супружеских пар города

Новости
Саратовцы приглашаются на чествование супружеских пар города


Сегодня в 17.00 на пешеходной зоне улицы Волжская у трамвая «Семен» состоится праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.

Планируется чествование бриллиантовой супружеской пары Валентина Александровича и Юлии Егоровны Пономаренко, а также семьи Елены Константиновны и Федора Павловича Савкиных, которые прожили в браке 44 года. Церемонию чествования счастливых пар Саратова продолжит пара, которая прожила 36 лет – Елена Викторовна и Анатолий Иванович Мелешины.

Для гостей праздника выступят артисты городских учреждений культуры.