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В Радищевском музее будет работать персональная выставка Нателлы Тоидзе «Скульптура цвета»

Новости


С 12 июля по 18 августа в Радищевском музее (ул. Первомайская, 75) будет работать персональная выставка Нателлы Тоидзе «Скульптура цвета».

Нателла Георгиевна родилась, училась и работает в Москве. Участвовала в крупных выставках в Государственном музее в Пекине, в Линкольн-центре в Нью-Йорке, в Лиссабоне и др. Является академиком Российской Академии художеств, Заслуженным художником РФ, награждена Золотой медалью Академии и Медалью Достойному.

На выставке представлено более 60 работ (живопись, графика).

Произведения Нателлы Тоидзе находятся в государственных музеях: в Третьяковской галерее, Русском Музее, Московском музее современного искусства, многих других музеях, а также в корпоративных и частных собраниях в России и за рубежом.

Искусство Нателлы Тоидзе точно соответствует понятию о живописи в том самом смысле, которое в русском искусстве памятью связано с началом ХХ века, с энергией живописного образа мира.

Нателла Тоидзе в своём творчестве обращена к решению чисто живописных --- композиционных, пространственных и колористических задач. Обилие художественных идей порождает бесчисленное многообразие стилистических приёмов.

Сообщает пресс-служба Радищевского музея.