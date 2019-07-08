В Радищевском музее будет работать персональная выставка Нателлы Тоидзе «Скульптура цвета»

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Нателла Георгиевна родилась, училась и работает в Москве. Участвовала в крупных выставках в Государственном музее в Пекине, в Линкольн-центре в Нью-Йорке, в Лиссабоне и др. Является академиком Российской Академии художеств, Заслуженным художником РФ, награждена Золотой медалью Академии и Медалью Достойному.На выставке представлено более 60 работ (живопись, графика).Произведения Нателлы Тоидзе находятся в государственных музеях: в Третьяковской галерее, Русском Музее, Московском музее современного искусства, многих других музеях, а также в корпоративных и частных собраниях в России и за рубежом.Искусство Нателлы Тоидзе точно соответствует понятию о живописи в том самом смысле, которое в русском искусстве памятью связано с началом ХХ века, с энергией живописного образа мира.Нателла Тоидзе в своём творчестве обращена к решению чисто живописных --- композиционных, пространственных и колористических задач. Обилие художественных идей порождает бесчисленное многообразие стилистических приёмов.Сообщает пресс-служба Радищевского музея.