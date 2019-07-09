18 июля Исторический парк приглашает в «Волшебную страну Мультипликацию»
18 июля на площадке Исторического парка «Россия — Моя история» состоится мероприятие для детей и родителей «Волшебная страна Мультипликация».
Совместно с Саратовским областным методическим киновидеоцентром в мультимедийном парке проводится проект «Кино в истории России».
Для юных зрителей и их родителей запланирована интереснейшая программа: юные гости увидят фрагменты первых черно-белых и немых анимационных фильмов, познакомятся с героями студий «Дисней» и «Союзмультфильм», узнают, кто и как работает над созданием мультфильмов и попробуют самостоятельно сделать раскадровку.